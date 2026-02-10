«Просто парализует»: Виктория Боня рассказала о боли в коленных связках

10 февраля 2026, 23:20

Виктория Боня рассказала о проблемах со связками после возвращения к тренировкам

Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Виктория Боня поделилась с подписчиками своими трудностями после возвращения к активным тренировкам.





В своём Telegram‑канале телеведущая рассказала, что недавно взобралась на гору всего за 39 минут с тяжёлым рюкзаком, побив свой личный рекорд. Рюкзак весил десять килограммов, и по её словам, это было настоящее испытание.



Однако радость от достижения омрачила боль в связках коленей, которая напомнила о себе по пути вниз.





«По дороге вниз связочки‑то возле коленок опять начинают о себе напоминать. И это ты идёшь 40 минут, а когда ты идёшь 10 часов вниз, там просто парализует. Связки опять начали вылезать. Ну ничего, время есть», — призналась Боня.