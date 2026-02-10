«Просто парализует»: Виктория Боня рассказала о боли в коленных связках
Виктория Боня рассказала о проблемах со связками после возвращения к тренировкам
Виктория Боня поделилась с подписчиками своими трудностями после возвращения к активным тренировкам.
В своём Telegram‑канале телеведущая рассказала, что недавно взобралась на гору всего за 39 минут с тяжёлым рюкзаком, побив свой личный рекорд. Рюкзак весил десять килограммов, и по её словам, это было настоящее испытание.
Однако радость от достижения омрачила боль в связках коленей, которая напомнила о себе по пути вниз.
«По дороге вниз связочки‑то возле коленок опять начинают о себе напоминать. И это ты идёшь 40 минут, а когда ты идёшь 10 часов вниз, там просто парализует. Связки опять начали вылезать. Ну ничего, время есть», — призналась Боня.Телеведущая отметила, что планирует постепенно укреплять связки и не торопится с нагрузками, несмотря на желание поддерживать спортивную форму. По её словам, такие трудности — обычная часть возвращения к активному образу жизни после перерыва.