Лиза Моряк назвала молодого коллегу «прекрасным партнёром»

10 февраля 2026, 22:09

Лиза Моряк тепло высказалась о работе с 19-летним Алексеем Онеженым

Лиза Моряк (Фото: Instagram* / @moryakliza)

Супруга режиссёра Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк, поделилась впечатлениями от совместной работы с 19-летним актёром Алексеем Онеженым на съёмках фильма «Сказка о царе Салтане». Об этом сообщает «АиФ».





По словам Моряк, с первых дней съёмок между ними сложилось взаимопонимание, что особенно важно для экранных отношений матери и сына.





«Оказался прекрасным партнёром. С первых дней съёмок мы нашли общий язык и понимание. В роли царевны Матери я стремилась передать всю глубину любви и заботы, которые мать испытывает к своему ребёнку, и Лёша, играя Гвидона, стал для меня идеальным партнёром», — рассказала актриса.