«Помогите, пожалуйста»: Ларису Гузееву возмутили фейковые аккаунты в соцсетях
Гузеева заявила, что от её имени публикуют чужие мысли и отвечают подписчикам
Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева пожаловалась на активность подставных страниц, которые выдают себя за неё в соцсетях.
По словам актрисы, фейковые аккаунты не только используют её фотографии и видео, но и ведут переписку от её имени, приписывая ей взгляды и высказывания, к которым она не имеет отношения.
«Друзья мои дорогие, у меня много фейковых страниц… Они отвечают и пишут посты от моего лица, и это отвратительно. Я так не думаю, не мыслю, не живу. Помогите, пожалуйста, а?» — обратилась Гузеева к подписчикам.В подтверждение своих слов телеведущая опубликовала скриншот одного из таких профилей. Несмотря на то что в описании страницы указано, что она не является личной, Гузеева настаивает на её блокировке и призывает поклонников массово отправлять жалобы.