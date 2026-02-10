«Помогите, пожалуйста»: Ларису Гузееву возмутили фейковые аккаунты в соцсетях

10 февраля 2026, 22:37

Гузеева заявила, что от её имени публикуют чужие мысли и отвечают подписчикам

Лариса Гузеева (Фото: Instagram* / @_larisa_guzeeva_)

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева пожаловалась на активность подставных страниц, которые выдают себя за неё в соцсетях.





По словам актрисы, фейковые аккаунты не только используют её фотографии и видео, но и ведут переписку от её имени, приписывая ей взгляды и высказывания, к которым она не имеет отношения.





«Друзья мои дорогие, у меня много фейковых страниц… Они отвечают и пишут посты от моего лица, и это отвратительно. Я так не думаю, не мыслю, не живу. Помогите, пожалуйста, а?» — обратилась Гузеева к подписчикам.