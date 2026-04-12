Скончался британский актер Джон Нолан, который снялся в двух «бэтменовских» фильмах
Британский киноактёр Джон Нолан скончался на 88‑м году жизни. Об этом сообщает газета Herald, издающаяся в городе Стратфорд-апон-Эйвон.
Отмечается, что знаменитость умер 11 апреля. Однако подробности и причина смерти артиста в публикации пока не раскрываются. Джон Нолан приходился дядей режиссёру Кристоферу Нолану и сценаристу Джонатану Нолану.
Актер родился 22 мая 1938 года в Великобритании, в дальнейшем окончил лондонскую театральную школу Drama Centre. За свою карьеру Нолан снялся примерно в 40 фильмах, при этом он много работал в театре и брался исполнять важные роли в постановках Королевской шекспировской труппы.
Известность на экране артисту принесла роль Дугласа Фредерикса в картинах «Бэтмен: Начало» (2005) и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012), снятых его племянником Кристофером. Более того, огромному количеству зрителей запомнилась игра Нолана в фильмах «Дюнкерк» (2017) и «Террор» (1978), а также в сериалах «Безмолвный свидетель» и «В поле зрения».
