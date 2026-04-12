Лерчек обратилась к суду по поводу ее бывшего мужа

12 апреля 2026, 07:32

Лерчек попросила суд проявить милосердие к ее экс-супругу, которому грозит срок

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) обратилась к суду с просьбой проявить милосердие к ее бывшему мужу Артему Чекалину, обвиняемому в выводе более 250 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости.





В 2024 году супругов Чекалиных и их партнера Романа Вишняка уличили в незаконном выводе 251 миллиона рублей в Объединенные Арабские Эмираты через счета нерезидентов, используя поддельные документы. 10 апреля в ходе судебных прений прокурор потребовал для экс-супруга Лерчек 7,5 лет лишения свободы и штраф в размере 196 миллионов рублей.



В марте этого года суд выделил дело Лерчек в отдельное производство и временно приостановил его, пока блогер проходит лечение.



Чекалина направила письмо в поддержку своего бывшего мужа на имя судьи Екатерины Кузьминой. Защитники Лерчек передали это письмо в суд. В своем обращении блогер выразила благодарность судье за «человечность, сострадание и доброту», а также за то, что суд предоставил ей возможность сосредоточиться на лечении и провести больше времени с семьей.





«Я очень прошу вас как не только участник процесса, но и как женщина, как мать проявить милосердие к моему бывшему мужу, к отцу моих детей», — попросила Валерия в обращении.