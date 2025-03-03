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Выложила всю правду: якобы избитая Кудрявцевой няня рассказала о поведении звезды

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Марина Рассказова, которая работает няней в семье Леры Кудрявцевой, пришла на ток-шоу «Звезды сошлись» и рассказала всю правду о поведении телеведущей.
Напомним, Кудрявцеву обвинили в избиении няни на глазах у дочери. Telegram-канал «Свита короля» написал, что няня якобы сделала замечание телеведущей за то, что та нецензурно ругалась при детях, а в ответ Кудрявцева ударила няню.

«Много пишут неправды, но, чтобы такое! Я не люблю оправдываться, но от всего, что я прочитала, в зобу дыханье сперло! Все няни со мной, у меня одна проработала шесть лет, потом ушла, потому что она была для грудничков. Одна няня с Машей, вторая отдыхает. У меня две няни посменно», — рассказала Кудрявцева.

После этого в студии появилась якобы избитая Кудрявцевой няня Марина Рассказова. Обняв Леру, женщина рассказала всю правду.

«Лера ни на кого не может повысить голос! Я попала как в семью», — отметила Марина.

Тогда адвокат Елена Пономарева посоветовала Кудрявцевой обратиться в полицию и наказать авторов порочащей честь публикации. Журналистам может грозить штраф до 1 млн рублей или даже лишение свободы сроком на два года.

Кудрявцева заявила, что уже подала иск в суд.

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Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина: тайный муж, двое детей и экранный роман с Сильвестром Андреевичем
03 марта 2025, 11:00

Алина Ланина (Фото: Телеграмм@laninaalina)

Сегодня, 3 марта, звезде сериалов «СашаТаня» и «Тайны института благородных девиц» Алине Ланиной исполняется 36 лет. Яркая, талантливая, трудолюбивая актриса не любит распространяться о своей жизни вне сцены. О том, что известно о личной жизни артистки и о новых творческих начинаниях восходящей звезды кино, читайте в материале «Радио 1».


Биография актрисы


Алина Ланина (Фото: Телеграмм@laninaalina)

Алина Ланина родилась 3 марта 1989 года в городе Екатеринбург. Мама Алины по специальности журналист, а папа — обычный работник завода, увлекающийся живописью. Родители будущей звезды сериалов не смогли сохранить семью, и вскоре папу заменил отчим.

В семье Кизияровой (настоящая фамилия) появились новые члены: братья Ваня и Михаил, а также сестра Катя. В большой семье Алина рано начала проявлять творческие способности, маленькие концерты были обычным семейным делом. В старших классах красавицу Кизиярову заметили в модельном агентстве. В результате Алина получила несколько привлекательных предложений о сотрудничестве. Она посетила такие страны, как Италия, Чили, Франция и Аргентина, но оставаться в индустрии моды не входило в планы будущей актрисы.

Окончив школу, она подала документы в Екатеринбургский театральный институт, который успешно закончила в 2010 году по специальности «актриса драматического театра и кино». Параллельно учебе девушка снималась в кино. В 2006 году она впервые появилась на экране в одном из эпизодов сериала «Детективы». А через два года она исполнила роль Светы, бывшей супруги бизнесмена Столярова, в многосерийной мелодраме «Обручальное кольцо».

Именно во время работы над этим проектом Алину заметил специалист по подбору актёров для сериала «Институт благородных девиц». Он предложил ей пройти пробы для участия в многосерийной исторической драме «Тайны института благородных девиц». После этой роли Алину стали активно приглашать в другие проекты. Актриса снималась в фильмах «Любовь и прочие нелепости», «Детективы», «След», «Склифосовский-2», «Братаны-3», «ЧС» и «Папины дочки», а также сыграла роль Евы в популярном сериале «СашаТаня».


Личная жизнь


Алина Ланина со своими детьми (Фото: Телеграмм@laninaalina)

В сериале «СашаТаня» Алина Ланина сыграла роль жены Сильвестра Андреевича (актера Алексея Климушкина). Роль получилась настолько убедительной, что поклонники актеров решили, что любовь настоящая. По поводу романа Ланиной и Климушкина много судачили и ждали развития отношений, но все оказалось только сплетнями.

В связи с тем, что её поклонники активно обсуждают выдуманные подробности её личной жизни, актриса решила немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о том, что происходит на самом деле. Оказалось, что Ланина давно замужем и имеет ребенка. В декабре 2020 года у актрисы родился сын Лёва. Однако имя счастливого отца Алина оставила в секрете. В январе 2023 в семье артистки снова случилось пополнение, родилась дочка Надежда.

«Отец моих детей — лучший друг. Неожиданность для меня и по сей день. Ах, было столько вариантов. За 12 лет мы сотни раз расставались „окончательно и бесповоротно“, самое долгое — на один день. Видимо, наши малыши, тогда еще будущие, возвращали друг к другу вновь и вновь. Иначе объяснить успех нашего союза я не могу», — делилась Ланина в личном блоге.

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Почему поменяла фамилию?


Алина Ланина (Фото: Телеграмм@laninaalina)

Артистка всё ещё использует фамилию Кизиярова, доставшуюся ей от родителей. Однако в 2015 году она решила взять сценический псевдоним, поскольку её настоящая фамилия оказалась слишком сложной для написания.

«До 25 лет была Алиной Кизияровой, а потом взяла творческий псевдоним — документы не меняла. Вы спросите почему? Ну во-первых, мою фамилию постоянно коверкали и неправильно писали в титрах, самый невинный вариант — Кизлярова. А во-вторых, я никогда за нее не держалась, потому что она "чужая"» и папе досталась от отчима, — цитирует слова актрисы издание 7days.ru.

Актриса сейчас


Алина Ланина (Фото: Телеграмм@laninaalina)

Алина Ланина живёт в доме, который купила сама. Он находится в подмосковном клубном коттеджном посёлке Riga Family. Актриса продолжает много работать. В 2024 году в прокат вышли картины «Последний богатырь. Наследие» и «Тётя Марта-2». В 2025 находятся в производстве фильмы «Большой человек», «Про.зрение» и «Тимур и его команда».

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«Товарищи были недовольны»: Галкин* после скандала показал «свежую» Пугачеву
03 марта 2025, 10:26

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* признался, что вызвал возмущение блогеров тем, что опубликовал старые фотографии Аллы Пугачевой.
Галкин* посвятил Пугачевой пост, в котором поздравил супругу с Днем желтых цветов (первое воскресенье весны) и опубликовал серию фотографий певицы. Однако подписчики упрекнули его в том, что комик обманывает людей, публикуя старые фото Пугачевой.

«Под предыдущими фотографиями некоторые товарищи были недовольны тем, что фотографии старые. Вот вам свежая, с сегодняшнего празднования. Привет всем!» — опубликовал новый пост Галкин.

Вместе с сообщением он опубликовал свежее фото жены в кепке на голове и темных очках.

День желтых цветов Пугачева придумала более 50 лет назад. В этот «праздник» она «разрешает» весну.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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«Бояться надо»: Отец Яниса Тиммы угрожает Седоковой
Отец Яниса Тиммы угрожает Седоковой
03 марта 2025, 09:48

Анна Седакова (Фото: Telegram-канал @secretanna)

Отец баскетболиста Яниса Тиммы Райтис резко высказался после признаний Анны Седоковой о том, что та боится людей.
Ранее Седокова поделилась своими переживаниями в личном телеграм-канале, рассказав, что впервые вышла из дома вечером. Она отметила, что время идет, но ей не становится легче, и страх перед людьми по-прежнему остается. По ее словам, жизнь состоит из детей и остатка работы, которую она пытается собрать.

«Это пишет моя невестка! И это правильно — бояться надо, но поздно. Приглашаю невестку к себе. Я заблокирован уже три года, но благодаря добрым людям это сообщение может до нее дойти», — написал Райтис.

Он также призвал подписчиков не называть Седокову его невесткой, так как она недостойна этого, и назвал певицу чудовищем.

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Иноагент Лёва Би-2 продолжает зарабатывать в России под другим именем
03 марта 2025, 09:36

Егор Бортник* (фото: Instagram** @levab2)

Солист группы «Би-2» Егор Бортник*, более известный как Лёва Би-2, продолжает зарабатывать и вести дела в России под другим именем. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, Егор Бортник* числится в документах как Игорь Бортник, имеет гражданство РФ, собственный ИНН, банковские счета и даже бизнес.

Отмечается, представители движения «Сорок сороков» обратились с заявлением в МВД, в котором потребовали присвоить статус иноагента «Игорю». Кроме того, они также потребовали лишить его российского гражданства.

Ранее Бортник* заявил о желании купить партию реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для украинской армии. Он также признался, что уже выделил ВСУ суммарно более 100 тысяч евро. В частности, он приобрёл две машины скорой помощи и один автобус.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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Юра Борисов ответил на провокационный вопрос американских журналистов
Юра Борисов ответил, считает ли себя «секретным оружием» режиссёра «Аноры»
03 марта 2025, 09:01

Юра Борисов (Фото: Instagram*/yuri_borisov_)

В США состоялась 97-я церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар». К российскому актеру Юре Борисову было приковано повышенное внимание со стороны американских журналистов, передает Super.ru.
Одна из журналисток спросила Борисова о том, что он думает о сравнении себя с актёром Райаном Гослингом, а также считает ли себя «секретным оружием» режиссёра «Аноры».

«Я не знаю, я не оружие, я человек», — ответил на вопрос Юра.

Примечательно, что диалог завершился вежливым смехом журналистки.

Напомним, заветную статуэтку Юра Борисов не получил, но его мастерство и талант отдельно отметил актер Роберт Дауни-младший.

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*Запрещен в РФ
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