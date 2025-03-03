Выложила всю правду: якобы избитая Кудрявцевой няня рассказала о поведении звезды

Сегодня, 3 марта, звезде сериалов «СашаТаня» и «Тайны института благородных девиц» Алине Ланиной исполняется 36 лет. Яркая, талантливая, трудолюбивая актриса не любит распространяться о своей жизни вне сцены. О том, что известно о личной жизни артистки и о новых творческих начинаниях восходящей звезды кино, читайте в материале «Радио 1».