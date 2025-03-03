Выложила всю правду: якобы избитая Кудрявцевой няня рассказала о поведении звезды

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram @lerakudryavtseva)
Марина Рассказова, которая работает няней в семье Леры Кудрявцевой, пришла на ток-шоу «Звезды сошлись» и рассказала всю правду о поведении телеведущей.
Напомним, Кудрявцеву обвинили в избиении няни на глазах у дочери. Telegram-канал «Свита короля» написал, что няня якобы сделала замечание телеведущей за то, что та нецензурно ругалась при детях, а в ответ Кудрявцева ударила няню.
После этого в студии появилась якобы избитая Кудрявцевой няня Марина Рассказова. Обняв Леру, женщина рассказала всю правду.
Тогда адвокат Елена Пономарева посоветовала Кудрявцевой обратиться в полицию и наказать авторов порочащей честь публикации. Журналистам может грозить штраф до 1 млн рублей или даже лишение свободы сроком на два года.
Кудрявцева заявила, что уже подала иск в суд.
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«Много пишут неправды, но, чтобы такое! Я не люблю оправдываться, но от всего, что я прочитала, в зобу дыханье сперло! Все няни со мной, у меня одна проработала шесть лет, потом ушла, потому что она была для грудничков. Одна няня с Машей, вторая отдыхает. У меня две няни посменно», — рассказала Кудрявцева.
После этого в студии появилась якобы избитая Кудрявцевой няня Марина Рассказова. Обняв Леру, женщина рассказала всю правду.
«Лера ни на кого не может повысить голос! Я попала как в семью», — отметила Марина.
Тогда адвокат Елена Пономарева посоветовала Кудрявцевой обратиться в полицию и наказать авторов порочащей честь публикации. Журналистам может грозить штраф до 1 млн рублей или даже лишение свободы сроком на два года.
Кудрявцева заявила, что уже подала иск в суд.
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Элина Позднякова