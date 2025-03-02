Лера Кудрявцева избила мужа мешком на глазах у дочери

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров (фото: Instagram* @leratv)
Телеведущая вместе с мужем и дочерью посетили масленичные гуляния. Лера Кудрявцева и Игорь Макаров приняли участие в традиционных состязаниях.
Судья шоу «Суперстар!» оделась на народные гуляния тепло и ярко: на ней был неоновый пуховик зелёного цвета и контрастные красные штаты. Её супруг предпочёл более нейтральный образ: светлая куртка и тёмные спортивные штаты. А их дочь Маша предстала в уютном пуховике.
Семья сначала посмотрела концерт, а затем решила принять участие в народной забаве. Кудрявцева и Макаров били друг друга мешками, стоя на бревне. Кто не удержал равновесие после удара – тот проиграл.
Хоккеист пытался очень аккуратно ударять жену, чтобы не сделать ей больно, а вот Лера старалась изо всех сил и активно била мешком Игоря. Но в итоге на бревне всё-таки не удержалась Лера.
За время прогулки Маша очень устала, поэтому отцу пришлось нести девочку на плечах.
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*запрещён в РФ
Семья сначала посмотрела концерт, а затем решила принять участие в народной забаве. Кудрявцева и Макаров били друг друга мешками, стоя на бревне. Кто не удержал равновесие после удара – тот проиграл.
Хоккеист пытался очень аккуратно ударять жену, чтобы не сделать ей больно, а вот Лера старалась изо всех сил и активно била мешком Игоря. Но в итоге на бревне всё-таки не удержалась Лера.
За время прогулки Маша очень устала, поэтому отцу пришлось нести девочку на плечах.
«Хорошо погуляли, часа два за блинами стояли», – прокомментировал Макаров.В ответ Кудрявцева отметила, что у неё очень позитивный муж.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова