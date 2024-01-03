Винокур прокомментировал данные о судебном иске против его фонда

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Российский артист Владимир Винокур в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал судебный иск Московской объединённой энергетической компании против его культурного фонда в связи с неуплатой счётов за отопление.
Собеседник издания подчеркнул, что ничего не знает о предъявленном иске, поскольку такими вопросами в его фонде занимаются другие люди.
Ранее в этот день Telegram-канал SHOT сообщил, что Московская объединённая энергетическая компания подала иск в суд в отношении фонда Владимира Винокура. Он обвиняется в неуплате 501 тысячи рублей за отопление в период с 2020 по 2023 год.
Из данных открытых источников известно, что культурный фонд Владимира Винокура, основанный в ноябре 2010 года, занимается организацией развлекательных мероприятий, а также творческой деятельность.
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Ранее в этот день Telegram-канал SHOT сообщил, что Московская объединённая энергетическая компания подала иск в суд в отношении фонда Владимира Винокура. Он обвиняется в неуплате 501 тысячи рублей за отопление в период с 2020 по 2023 год.
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Анастасия Чинкова