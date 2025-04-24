Виновных так и не нашли: жена об избиении до комы Евгения Леонова-Гладышева

Евгений Леонов-Гладышев (Фото: Инстаграм* @evgeniileonovgladyshev)
В августе 2018 года с Евгением Леоновым-Гладышевым произошло происшествие. Актера ждали на съёмках в Москве, но до места он так и не доехал. Звезду обнаружили без сознания у петербургского магазина и срочно госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сломанными рёбрами. После у актёра началось кровоизлияние в мозг.
Семь лет спустя артист вместе с супругой дал интервью Андрею Малахову, в котором не стал заострять внимание на трагедии. Елена Скрипкина (Леонова) не смогла смириться с тем, что злоумышленники избежали наказания.
Сегодня актер работает над восстановлением речи, есть вероятность возвращения в профессию.
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«Его избили – это точно! Характер повреждений говорит о том, что его избили… Здесь была какая главная мысль? Главное, чтобы он выжил! Я понимала, что у нас фактор времени очень важен… Реабилитация продолжается, последний раз мы были осенью 2024 года. Я не считала все затраты, Общий список всех затрат – они большие. Маленькая квартира, наверное, в Петербурге», — рассказала она.
Сегодня актер работает над восстановлением речи, есть вероятность возвращения в профессию.
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