Михаил Боярский планирует выступить 9 мая, несмотря на падение со сцены

Михаил Боярский (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Михаил Боярский 9 мая выступит в Петербурге на бесплатном концерте после падения со сцены. Об этом сообщил его концертный директор Александр Зыкин в беседе с изданием «Аргументы и факты».
Представитель артиста пока не может точно сказать, когда состоятся ближайшие выступления Боярского, накануне выписанного из больницы. Но он подчеркнул, что запланированный концерт около театра Ленсовета пройдёт 9 мая, как и планировалось.
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«Нужна ещё реабилитация, но 9 мая выступление возле театра имени Ленсовета будет», – подчеркнул Зыкин.Напомним, что 13 апреля 75-летний Михаил Боярский упал со сцены во время репетиции спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре имени Ленсовета. Артист экстренно госпитализировали с переломом ребра и ушибом лёгкого.
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Анастасия Чинкова