Виталий Гогунский задолжал дочери 9 млн рублей по алиментам и скрывает доходы

12 апреля 2026, 13:23

Виталий Гогунский задолжал дочери девять миллионов рублей по алиментным обязательствам. Как сообщает издание VOICE, 47-летний актёр не платит алименты на содержание 16-летней Миланы Star и не поддерживает её даже в трудной ситуации.





После расставания с Ириной Маирко Гогунский перестал интересоваться жизнью ребёнка. Сама же Милана успешно строит карьеру: выступает на сцене и запустила косметический бренд.



Адвокат бывшей жены заявила, что актёр абсолютно не помогает семье. По мировому соглашению он обязан перечислять четверть заработка, но за февраль 2026 года алименты не поступали, а позже он перевёл только 25 тысяч рублей.

«Будем в суде доказывать тот факт, что именно с этих средств, на которые роскошно живёт свою прекрасную жизнь Виталий Гогунский, он всё-таки обязан по закону отчислять одну четвёртую алиментов на несовершеннолетнего ребёнка», — заявила юрист.