«Был траур в семье»: Юрий Гальцев вспомнил день кончины Гагарина
Актёр и юморист Юрий Гальцев рассказал ТАСС, что смерть Юрия Гагарина стала тяжёлым событием для его семьи.
Артист рассказал, что в день авиакатастрофы, которая унесла жизнь космонавта, «папа и мама плакали».
«Для нас это был траур в семье. Тогда весь Советский Союз плакал. Страшный удар», — поделился актёр.Гальцева назвали в честь Гагарина. С детства он хотел поступить в лётное училище, но не смог и назвал эту неудачу «драмой».
«С того момента и начались мои метания по жизни. Бросало меня по всем», — признался Юрий Николаевич.В театр юморист пришёл не сразу. Однажды он с товарищами организовал агиттеатр, и режиссёр посоветовал ему поступать в театральное.
«Когда он это сказал, у меня всё опустилось. Я это прекрасно помню, я разбился об его слова», — рассказал артист.Родственники, кроме отца, смеялись над его идеей, но Гальцев всё же поступил в ЛГИТМиК.