«Был траур в семье»: Юрий Гальцев вспомнил день кончины Гагарина

12 апреля 2026, 12:26

Юморист Юрий Гальцев назвал гибель Гагарина трауром для всей семьи

Юрий Гальцев (Фото: Instagram* @galtsev_yuriy)

Актёр и юморист Юрий Гальцев рассказал ТАСС, что смерть Юрия Гагарина стала тяжёлым событием для его семьи.





Артист рассказал, что в день авиакатастрофы, которая унесла жизнь космонавта, «папа и мама плакали».

«Для нас это был траур в семье. Тогда весь Советский Союз плакал. Страшный удар», — поделился актёр.

«С того момента и начались мои метания по жизни. Бросало меня по всем», — признался Юрий Николаевич.

«Когда он это сказал, у меня всё опустилось. Я это прекрасно помню, я разбился об его слова», — рассказал артист.