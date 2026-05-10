«Вытерли ноги»: Экс-жена Александра Серова пожалела, что дала второй шанс мужу
Бывшая жена певца Александра Серова, гимнастка Елена Стебенева, в личном блоге рассказала о своём втором неудачном браке с психиатром Максимом.
Женщина призналась, что до сих пор жалеет о том, что когда-то дала ему второй шанс: она поверила в перемены к лучшему и поддалась на красивые слова и обещания.
«Мою веру растоптали, об мою любовь вытерли ноги, а мою доброту воспринимают за слабость, поэтому теперь всё кончено. И это окончательно и бесповоротно!» — написала Елена.Они с Максимом прожили вместе более десяти лет, но сохранить отношения не получилось. После примирения пара снова рассталась. Ранее Стебенева состояла в браке с народным артистом Александром Серовым. Пара развелась в 2011 году после почти двадцати лет совместной жизни.