«Выявлено нарушение ритма сердцебиения»: Кристина Черкасова рассказала об операции сына

Андрей и Кристина Черкасовы (фото: Instagram* @cherkasov119)
Кристина Черкасова откровенно рассказала об испытании, через которое пришлось пройти её семье. Старший сын бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» попал в больницу.
Андрей и Кристина воспитывают двоих детей. Старшему Святославу в начале этого года исполнилось пять лет, а в феврале у пары родился второй сын, которого назвали Мирославом.
Однако в семье Черкесовых произошли трудности. У Святослава начались проблемы со здоровьем. Нарушение дыхания привело к осложнениям на сердце. В результате мальчику потребовалась операция, чтобы избавиться от аденоидов.
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Однако в семье Черкесовых произошли трудности. У Святослава начались проблемы со здоровьем. Нарушение дыхания привело к осложнениям на сердце. В результате мальчику потребовалась операция, чтобы избавиться от аденоидов.
«Мы решились на удаление аденоидов по показаниям. Уже третья степень и последний поход к лору был решающим. Всю неделю готовились, сдавали анализы, а при ЭКГ было выявлено нарушение ритма сердцебиения. Чтобы допустили к операции, пришлось еще и эхокардиографию делать. Выходит, эти аденоиды уже на работу сердца влияют, из-за недостатка кислорода нагрузка на сердце», – поделилась Кристина.К счастью, операция прошла успешно. Черкасова всё время наблюдала за происходящим за стеклянной дверью.
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Анастасия Чинкова