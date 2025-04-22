«Ссоримся часто»: Яна Кошкина рассказала об отношениях с мужем

Яна Кошкина и её муж Анатолий Черкасов (Фото: Instagram*, @yana_koshkina_official)
Модель, актриса и телеведущая Яна Кошкина раскрыла подробности своих отношений с мужем. По её словам, они часто ссорятся.
«Счастлива ли я? По-разному бывает, мы все люди, и все можем друг друга не всегда понимать. Ссоримся мы часто, я импульсивная, а он хороший, спокойный», — откровенничала Яна, давая интервью VOICE во время премии «Женщина года» по версии журнала FB.Она выразила надежду на то, что брак её не изменил. Она назвала себя вспыльчивым человеком и поблагодарила супруга за то, что терпит её характер. Также актрисе задали вопрос о том, что она думает о парах с большой разницей в возрасте. Яна отметила, что не считает это важнейшим фактором в отношениях.
«Мне кажется, главное — это чувства внутри, а не разница в возрасте. Я надеюсь, что брак меня не изменил. Рядом с мужем я слегка сумасшедшая, это нормально. Я в принципе очень импульсивный человек, очень вспыльчивый. Ему, конечно же, большое спасибо за терпение», — заключила Кошкина.Напомним, что Яна вышла замуж осенью прошлого года. Избранником модели стал бизнесмен Анатолий Черкасов, который младше её на 7 лет. Пара зарегистрировала свои отношения в загсе, расположенном в Барвихе Luxury Village.
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Анастасия Чубина