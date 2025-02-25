«Я жил в аду»: уличённый в изменах Арай Чобанян высказался о разводе с Ириной Пинчук

Ирина Пинчук и Арай Чобанян с детьми (фото: Telegram @pinchulli)
Арай Чобанян высказался о конфликте с супругой Ириной Пинчук. Звезда «Дома-2» узнала об изменах мужа и объявила о разводе после шести лет совместной жизни.
«Наверное, люди свой день рождения ждут меньше, чем сторис в этом аккаунте... Последние две недели я жил в аду, и мне казалось, что я уже ко всему готов, я стрессоустойчивый... Но вчерашний пост Иры – это фаталити, я просто рухнул», – написал Чобанян.Сейчас бывший участник реалити-шоу пытается взывать к сочувствию, однако многие знаменитости, узнав об изменах Чобаняна, поддержали Пинчук.
Напомним, что на днях аккаунт Чобаняна был взломан, после чего в открытый доступ попали его переписки с девушками. Пинчук, узнав об изменах отца своих двоих сыновей, устроила истерику в соцсетях и в первый же день объявила о разводе. Позже, успокоившись, она пожалела о своих словах и заявила, что будет ждать доказательств верности своего супруга. Но, судя по всему, Арай не смог привести аргументы в свою защиту, и вчера Ирина поставила точку в их отношениях.
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Анастасия Чинкова