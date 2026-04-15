«Поближе к МКАД»: Пугачёвой предложили радикальный выход для оплаты долга за ЖКУ

15 апреля 2026, 16:28

Эксперт ЖКХ Бондарь: Пугачёвой стоит продать квартиру для погашения долгов

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предложил певице Алле Пугачёвой подумать о продаже элитной квартиры рядом с Кремлём.





В беседе с NEWS.ru общественник пояснил, что таким способом Примадонна сможет погасить задолженность за жилищно-коммунальные услуги. На оставшиеся деньги артистка подберёт более скромное жильё, считает Бондарь.

«Если человек постоянно живёт в другой стране и не пользуется дорогостоящей недвижимостью в центре столицы, возможно, имело бы смысл эту квартиру продать. Часть вырученных средств легко покрыла бы небольшие долги за услуги и капремонт, а на оставшуюся сумму можно было бы приобрести вполне достойное жильё меньшей площади, например поближе к МКАД. Это решило бы вопрос с платежами раз и навсегда», — заявил Дмитрий.