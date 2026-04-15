«Легендарная»: Внук Пугачёвой показал архивное фото со звёздной бабушкой
Никита Пресняков обнародовал семейное фото с Аллой Пугачёвой в день её 77-летия
Внук певицы Аллы Пугачёвой, музыкант Никита Пресняков обнародовал в своём блоге фото из семейного архива.
Артист приурочил публикацию к дню рождения бабушки. Пресняков выбрал для поста редкий снимок, где они вместе позируют в домашней обстановке. В подписи к снимку внук тепло поздравил Пугачёву с личным праздником.
«С 77-летием, моя легендарная бабушка», — написал он.Поклонники исполнительницы оставили множество комментариев под постом и присоединились к поздравлениям. Отмечается, что и певец Филипп Киркоров обратился к бывшей супруге в день её рождения. До этого Примадонну поздравил с 77-летием Игорь Николаев, рассказав о давнем конфликте с певицей.