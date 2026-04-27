«Сердца и души»: Михаил Шуфутинский раскрыл главную трансформацию шансона
Певец Михаил Шуфутинский отметил, что за время его карьеры шансон изменился. Об этом артист заявил в беседе с kp.ru.
Шуфутинский сообщил, что шансон не стоит на месте и развивается. При этом, по мнению певца, жанр сохраняет свою основу.
«Просто он растёт, расширяется, этот жанр — это вообще искусство. У нас в стране это истинно такое наше, наше российское творческое искусство, это песни, понимаете? У нас сердца и души такие, мы поём, мы любим петь, все у нас поют. И это очень здорово», — подчеркнул артист.По словам Шуфутинского, жители не всех стран могут похвастаться своими песнями. Певец отметил, что в России с годами шансон растёт и улучшается. Благодаря этому отечественные артисты развивают свои сильные стороны и прорабатывают слабые, заключил Михаил Захарович.