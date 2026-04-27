«Сердца и души»: Михаил Шуфутинский раскрыл главную трансформацию шансона

27 апреля 2026, 15:05

Михаил Шуфутинский рассказал, как изменился шансон за время его карьеры

Михаил Шуфутинский (Фото: Instagram* @mikhail.shufutinsky)

Певец Михаил Шуфутинский отметил, что за время его карьеры шансон изменился. Об этом артист заявил в беседе с kp.ru.





Шуфутинский сообщил, что шансон не стоит на месте и развивается. При этом, по мнению певца, жанр сохраняет свою основу.

«Просто он растёт, расширяется, этот жанр — это вообще искусство. У нас в стране это истинно такое наше, наше российское творческое искусство, это песни, понимаете? У нас сердца и души такие, мы поём, мы любим петь, все у нас поют. И это очень здорово», — подчеркнул артист.