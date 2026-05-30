«Влюблена, но не как девчонка»: Лариса Долина призналась, что её сердце несвободно
Долина рассказала о новой влюблённости, но сохранила имя избранника в тайне
Лариса Долина неожиданно сделала откровенное признание о своей личной жизни. Артистка рассказала, что сейчас испытывает романтические чувства, однако раскрывать подробности отношений и личность мужчины не намерена. Об этом сообщает ROCKET MAG.
По словам певицы, речь идёт не о юношеской влюблённости, а о глубоких чувствах, которые приходят с жизненным опытом и зрелостью. Артистка подчеркнула, что её эмоции отличаются от тех, что люди переживают в молодости.
«Влюблена, да, но не как девчонка, а как взрослая женщина», — поделилась Лариса Долина во время Гольф-турнира Radio Monte Carlo.Несмотря на интерес публики к её личной жизни, певица предпочла оставить имя избранника в секрете. Поклонникам остаётся лишь порадоваться за артистку и гадать, кто сумел покорить сердце одной из самых известных исполнительниц российской сцены.