Дмитрий Маликов признался, что до сих пор не видел возлюбленного дочери
Дмитрий Маликов рассказал, что его дочь Стефания ещё не знакомила его с новым молодым человеком. Об этом он сообщил в беседе с НСН.
Певец отметил, что девушка ещё не спешит с этим шагом, и он её понимает.
«Успевает и работать, и отдыхать, и заниматься личной жизнью. С новым избранником меня ещё не познакомила. Я считаю, что надо, чтобы у неё в отношениях сначала всё устаканилось», — пояснил Маликов.Дмитрий не хочет, чтобы родительское давление испортило роман дочери. По мнению певца, сначала избранник должен полностью подойти Стеше, а уже потом настанет черёд знакомства с семьёй.
«Надо, чтобы её избранник ей по всем параметрам подошёл, а там уже и дело за родителями», — добавил артист.Ранее Дмитрий Маликов высказался о хейте в адрес внешности своей дочери. Певец признал, что относится к чрезмерной худобе отрицательно и хотел бы, чтобы Стефания «прибавила пару килограммов».