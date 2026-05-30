Сын Децла признался, что пока живёт за счёт своей девушки

30 мая 2026, 22:40

Антоний Толмацкий рассказал о финансовых трудностях и поиске своего пути

Антоний Толмацкий откровенно рассказал в программе «Ты не поверишь!» на НТВ о своей нынешней жизни и признался, что пока не может похвастаться финансовой независимостью.





По словам наследника Децла, сейчас он сосредоточен на творчестве, занимается музыкой и личным развитием, поэтому основной доход в их паре обеспечивает его девушка.



Молодой артист отметил, что оказался в своеобразной ситуации между известностью и обычной жизнью. С одной стороны, его фамилия и узнаваемость привлекают внимание окружающих, а с другой — этого недостаточно для стабильного заработка исключительно за счёт творчества.





«Проблема в том, что я недостаточно известный для того, чтобы не позволять себе ездить на общественном транспорте, но достаточно известный, чтобы не работать там где-то в сервисе», — рассказал Антоний Толмацкий в программе на НТВ.