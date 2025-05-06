Внезапно пропавшая мать троих детей Дурова вернулась в соцсети

Ирина Болгар (Фото: Инстаграм* @missbolgar)
Ирина Болгар, утверждавшая, что она мать троих детей Павла Дурова и его бывшая гражданская жена, несколько месяцев назад исчезла из социальных сетей.
Недавно Ирина в своем блоге опубликовала первый пост впервые за долгое время. Примечательно, что он никак не связан с основателем Telegram Павлом Дуровым.
Вместо этого Болгар рассказала о йоге. Подписчики в комментариях задались вопросом, почему же она перестала говорить о предпринимателе.
Поклонники Ирины обрадовались ее возвращению в соцсети.
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Вместо этого Болгар рассказала о йоге. Подписчики в комментариях задались вопросом, почему же она перестала говорить о предпринимателе.
«Потому что я уже сказала всё, что хотела», — ответила предположительная мать троих детей Дурова.
Поклонники Ирины обрадовались ее возвращению в соцсети.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова