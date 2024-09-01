Мать детей Дурова обвинила его в блокировках карт из-за отказа от переезда в ОАЭ

Фото: соцсети П. Дурова
Ирина Болгар, которая утверждает, что является матерью троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, рассказала, что предприниматель заблокировал ее карту для необходимых расходов на семью, потому что она отказалась переезжать в ОАЭ. Об этом она сообщила в Instaragram*.
Болгар обвинила Дурова в попытке заставить ее переехать в ОАЭ против ее воли. Получив отказ, основатель Telegram перестал оплачивать счета своих детей и не подписал соглашение об обновлении иммиграционных документов.
До этого Болгар заявила, что Дурова лишили родительских прав. В марте 2023 года она подала против предпринимателя уголовный иск в Швейцарии.
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* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
«Очевидно, чтобы помешать нам оставаться в Европе. На мой взгляд, был объявлен ультиматум, чтобы не дать мне обращаться в европейские суды для защиты моих прав и прав моих детей», – сообщила она.
До этого Болгар заявила, что Дурова лишили родительских прав. В марте 2023 года она подала против предпринимателя уголовный иск в Швейцарии.
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Павел Дуров доставлен в суд
* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
Александр Климов