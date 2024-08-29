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Домохозяйка или агент спецслужб? Что не так с матерью детей Павла Дурова Ириной Болгар

СМИ: Мать детей Дурова Болгар может взаимодействовать со спецслужбами
29 августа 2024, 18:07
Фото: Соцсети Ирины Болгар

Фото: Соцсети Ирины Болгар

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, заявила, что суд в Швейцарии лишил его родительских прав. Ряд экспертов утверждает, что женщина может быть связана со спецслужбами Запада. Что об этом известно, кто такая Ирина Болгар — читайте в материале «Радио 1».

Кто такая Ирина Болгар

Летом этого года Ирина Болгар заявила, что жила с Дуровым и родила ему троих детей. Она утверждает, что познакомилась с Павлом в Санкт-Петербурге в 2012 году.

Она опубликовала снимок, на котором позирует вместе с детьми и Павлом. Отметим, что одного из детей мужчина держит на руках.



«С начала 2013 года мы начали жить вместе полноценной семьей в Петербурге, где и родились трое наших детей», — написала Болгар под фотографией с детьми.
Ирина решилась на такой шаг из-за детей, поскольку они спрашивали, почему в сети нет никаких сведений о них, а только о старших детях Дурова.

Спустя время Forbes получил отмеченные апостилем (что значит, подлинные) свидетельства о рождении детей Болгар, в которых подтверждается отцовство Дурова.

Какое-то время Ирина и дети проживали с Павлом Дуровым в Дубае, однако из-за отсутствия вида на жительство она не смогла там оставаться и переехала в Швейцарию. До задержания Дуров виделся с детьми на каникулах, сообщила Ирина. Она обратила внимание, что Дуров признает этих детей и они носят его фамилию. При этом брак между ними так и не был зарегистрирован.
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Ирина Болгар обвинила Дурова в насилии над ребенком

Вслед за отделом по расследованию киберпреступлений Павлом Дуровым заинтересовалось французское управление по борьбе с насилием в отношении несовершеннолетних (OFMIN). Потерпевшим по делу проходит сын миллиардера, который, как заявила его мать, пострадал во время учебы в одной из школ Парижа.

В иске Болгар настаивает, что Дуров с 2021 по 2022 год 5 раз применил насилие к своему младшему сыну. Случившееся, признается Ирина, серьезно повлияло на здоровье ребенка. У него диагностировали сотрясение мозга и появились проблемы со сном. В качестве доказательств она якобы привела стенограмму сообщений, которыми они обменивались в ноябре 2021 года. К ней женщина приложила справку, которая подтверждает тревожность и нарушения сна у мальчика. Документ датирован апрелем 2023 года.

Стоит отметить, что обращение Болгар направила спустя несколько месяцев после того, как, по ее словам, Дуров перестал выплачивать алименты в размере 150 тысяч евро.

29 августа Болгар сообщила, что трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии принял решение о лишении Павла родительских прав.
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Болгар — агент западных спецслужб?

На новость о лишении Дурова родительских прав обратил внимание Телеграм-канал Alex Parker Returns. Он отметил, что Болгар может взаимодействовать со спецслужбами, ведь реакция на ее запрос оказалась довольно быстрой.

«А быстро тут. Павло лишили родительских прав в Швейцарии. <...> От алиментов поди лишение родительских прав не освобождает? Но, видимо, пока Павло был в ОАЭ, методов против него не было. А теперь появляются варианты, да и по той скорости, с которой суд вынес решение, видно, что мадам уже радостно пошла навстречу местным спецслужбам», — предположил автор.
Источники Телеграм-канала «Беспощадный пиарщик» отмечают, что накануне ареста Павла она со своего аккаунта активно писала различным селебрити со странным заходом, мол, помогите, я мать детей Дурова и хочу выйти из тени.

«В итоге первый пост о ней появился в «Антиглянце», который проверил информацию и решил историю опубличить. Похоже ли это на профессиональную работу с русскоязычными медиа? Похоже! Могла ли простая домохозяйка додуматься до того, чтобы работать на уровне заправского пярщика? Мог ли кто-то из спецслужб задействовать обиженную бывшую Дурова? И все это за месяц до предполагаемого ареста Павла. Как говорит Марат Башаров, думайте….» — пишет автор.

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#пост
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#павел дуров
Дуров может жить во Франции только по определённому судом адресу
29 августа 2024, 18:06

Фото: istockphoto/Wavebreakmedia

Сооснователю и генеральному директору мессенджера Telegram Павлу Дурову разрешено проживать во Франции только по определённому судом адресу. Электронный браслет ему носить не придётся, так как он не находится под домашним арестом.
Об этом сообщает французская газета Liberation со ссылкой на информацию, полученную из прокуратуры Парижа. Предприниматель может свободно передвигаться по территории Франции при соблюдении ряда условий, определённых судом. В частности, регулярные посещения оговорённого полицейского участка. Там Дуров должен отмечаться два раза в неделю.

Если он захочет переехать на другое место жительства, то ему придётся согласовывать свой новый адрес с судьёй. В прокуратуре также добавили, что у Дурова были изъяты все его паспорта. Напомним, у него есть четыре гражданства разных стран. Кроме России, он является гражданином Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции.

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#telegram
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Стало известно, какие профессии выбирают решившие сменить работу россияне
«Авито Работы»: Россияне меняют профессию на IT-специальности
29 августа 2024, 17:54

Фото: iStock/AndreyPopov

Исследование «Авито Работы» показало, что решившие сменить профессию россияне чаще всего выбирают сферы IT и телеком.
Следом в этом рейтинге идут онлайн-торговля, административная работа, управление персоналом, гостиничный бизнес и туризм.

«Среди тех, кто хотел бы пройти переобучение и сменить специальность, 43% россиян планируют пройти переквалификацию в ближайший год», — приводит RT результаты исследования.

Другое исследование экспресс-доставки «СДЭК» продемонстрировало, что 42% россиян делают покупки к началу учебного года в последний момент.

«СДЭК» провел опрос и выяснил, как часто россияне заказывают товары к 1 сентября в интернете. Оказалось, что большинство опрошенных перешли на онлайн-шоппинг, но покупают все в последний момент», – приводит АГН «Москва» результаты исследования.

Ранее аналитики сервиса tutu провели исследование и выяснили, что чаще всего россияне в поездках забывают одежду и обувь.

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«Пошел на уступки»: Адвокат рассказал, почему Дурова освободили из-под стражи
Адвокат Айвар: освобождение Дурова из-под стражи не означает компромисс
29 августа 2024, 17:49

Фото: соцсети П. Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров по решению суда был отпущен из-под стражи с обязательством внести залог в размере €5 млн. Он будет обязан дважды в неделю являться в полицию и отмечаться там. Покидать территорию Франции ему запрещено.
Адвокат, профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с «Радио 1» сообщила, что такое решение суда было ожидаемым.

«Мои французские коллеги были уверены, что его отпустят под залог, потому что такого рода дела длятся годами. Вообще, говорят, что наше правосудие нерасторопно, так вот французское правосудие нерасторопнее нашего раз в 10. Я спросила у коллег, сколько по времени это может длиться — минимум года 2. А дальше, если судья усмотрит состав преступления, передаст в суд для назначения наказания. Если, конечно, Дуров и судебная система не договорятся, как это было с криптовалютой», — сказала адвокат.

Она отметила, что освобождение из-под стражи не означает, что Дуров пошел на какие-то уступки.

«Все эти дни его допрашивал следственный судья, проводились следственные действия. Но оснований задержания его под стражу, по моему мнению, не было, потому что он не пытался скрыться или совершить другие действия на сокрытие тех правонарушений, в которых его обвиняют», — прокомментировала эксперт.

Для полного понимания ситуации с Павлом Дуровым Людмила Айвар привела простой пример.

«Это очень похоже на то, когда человек держит ресторан. В этот ресторан приходят женщины с низкой социальной ответственностью, занимаются своим делом, туда же приходят сутенеры, которые помогают зарабатывать деньги, и хозяин этого ресторана также зарабатывает деньги. И хозяина ресторана могут привлечь как соучастника», — рассказала профессор.

По словам адвоката, во Франции тщательно разбираются в этом деле, и, если бы не было достаточных доказательств, миллиардера не задержали бы.

Насчет политической связи в этой ситуации Айвар выразила неуверенность, сказав, что это лишь теории.

«Может, это и связано с политическими активами, не зря же Макрон лично встречается с Дуровым. Это уже конспирологические теории», — сказала адвокат.

Она добавила, что миллиардеру вряд ли удастся в ближайшее время покинуть Францию, даже если его лишат гражданства.
«Если его лишат французского гражданства, он останется там все равно. Если он совершил преступление на территории Франции, то они будут продолжать расследовать уголовное дело. Вполне возможно, что эта история закончится какими-то договорённостями, но о них мы с вами, наверное, не узнаем. Не исключено, что он получит срок. Те преступления, которые ему сейчас приписывают, на десяточку тянут. Как один из сценариев мы не можем его исключить. Однако Telegram не заблокировали, крипту тоже никто не запретил. А если это такая национальная угроза Франции, почему не применяются меры? Значит, не такая большая угроза, и не так все страшно», — объяснила адвокат.

По ее словам, во Франции очень активно распространяется информация о деле Павла Дурова. Французы с большим оптимизмом восприняли задержание миллиардера и чуть ли не в ладоши хлопали за такую операцию, заключила Людмила Айвар.

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Суд отправил экс-замминистра обороны Попова под арест на два месяца
29 августа 2024, 17:38

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Бывший заместитель министра обороны РФ генерал Павел Попов отправлен 235-м окружным военным судом под арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Он будет находиться в следственном изоляторе (СИЗО) до 29 октября.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Попова меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя. Он пояснил, что в материалах дела содержится как тайна следствия, так и государственная тайна. Генерал не высказал возражений против закрытия процесса. Содержаться под стражей Попов будет в СИЗО № 2 «Бутырка».

О задержании экс-замминистра обороны и возбуждении в отношении него уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Следственный комитет РФ сообщил в четверг, 29 августа. Следователи считают, что Попов организовал проведение строительных и ремонтных работ, а также доставку материальных ценностей на свой загородный участок за счёт парка «Патриот».

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#меры
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В Химках наградили дипломами 30 лауреатов городской Доски почёта
29 августа 2024, 17:31

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

30 химчан, лауреатов городской Доски почёта, получили дипломы на торжественной церемонии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.
«Химки стремительно развиваются, и в этом движении вперёд есть заслуга каждого. Новые имена на Доске почёта – это признание заслуг и важности труда каждого на благо городского округа. Вы являетесь примером для тысяч химчан», – сказал лауреатам председатель Совета депутатов муниципалитета Сергей Малиновский. На Доску почёта занесены заслуженные сотрудники, представляющие разные сферы деятельности. Это инженеры, конструкторы, работники социальной сферы, полицейские, спасатели, преподаватели, медики, водители, артисты и ветераны боевых действий.
Одним из таких работников стал инженер машино-строительного конструкторского бюро «Факел», ветеран боевых действий Тигран Нерсесянц. В самом начале спецоперации он одним из первых подписал контракт и отправился в зону боевых действий, несмотря на возраст.
«Сегодня очень важно не потерять связь поколений. Молодёжь должна знать и уважать свою историю. Очень необходимо просвещать их», – отметил Нерсесянц.
Наградой отметили также инженера-конструктора НПО «Энергомаш» Дмитрия Колчина. За его спиной – более 10 лет непрерывного труда, разработки уникальных проектов, связанных с испытанием ракетных двигателей.
«Это можно рассматривать и как хобби, и как работу. Я помню свой первый год работы, когда ещё учился на пятом курсе Московского авиационного института. Я гулял по парку и заметил Доску почёта. И как-то так получилось, что спустя столько времени я тоже туда попал и безмерно рад этому», – поделился Колчин.
Традиционно Доска почёта утверждается Советом депутатов, а портреты жителей представляют ко Дню города. В число лучших могут войти представители предприятий, организаций, учреждений, работающие и проживающие в Химках, достигшие высоких показателей в развитии города.

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#московская область
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#совет депутатов
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Хаминский заявил о последствиях провала с Дуровым для полицейских Франции
29 августа 2024, 17:27

Фото: iStock/Zerbor

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский высказал мнение о том, что французские полицейские сами могут попасть под следствие после провала дела российского предпринимателя Павла Дурова.
«Сомнения в непредвзятости и добросовестности полицейских, осуществивших задержание Павла Дурова под Парижем, возникли одновременно с публикацией новости об этом скандальном событии. После того, как парижский суд не внял обвинениям, Дуров может дать команду своим адвокатам выяснить, кто давал офицерам обязывающие указания. Адвокаты напишут жалобы во все инстанции с целью установить истину», — пояснил в беседе с RT Хаминский.

А американский политолог, юрист, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс высказал мнение о том, что власти Франции с помощью подчинения себе Telegram хотят подавить свободу слова.

«К сожалению, у нас есть правительства, как во Франции или, скажем, в США, которые пытаются использовать свою власть для подавления свободы слова», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Маркс.

Ранее сообщалось, что Парижский суд изъял все паспорта у основателя Telegram на время следствия.

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#сша
#задержание
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#политолог
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В Омской области введён режим ЧС из-за обильных осадков
29 августа 2024, 17:01

Фото: istockphoto/Marcin Lukasiak

В Омской области введён режим чрезвычайной ситуации. Причиной этого стали обильные осадки в регионе, а также связанный с этим фактом перенос сбора урожая на более поздний срок.
Об этом сообщил глав региона Виталий Хоценко. В своём телеграм-канале губернатор написал, что перенос уборочной кампании на более поздние сроки из-за обильных ливней позволит работникам аграрного сектора, оформлявшим на посевы страховки от чрезвычайных ситуаций, подать заявления на получение страховой выплаты.

По словам Хоценко, в Омской области от чрезвычайных ситуаций природного характера застраховано 946 тысяч гектаров посевных площадей. Он также отметил, что, несмотря на объективные трудности, сельскохозяйственные производители делают всё возможное для проведения уборочной кампании.

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#омская область
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У Дурова во Франции отобрали все паспорта
Суд забрал у Дурова все паспорта, чтобы он не покинул Францию
29 августа 2024, 16:54

Фото: istockphoto/ SimonLukas

Парижский суд изъял все паспорта у основателя Telegram на время следствия. Меры приняли для того, чтобы подследственный не смог покинуть Францию, сообщила 29 августа член коллегии адвокатов Парижа и Ниццы Ирина Сидорова.
«Все паспорта, которые были при нем, изъяты на время следственных действий. То есть, у него нет возможности покинуть Францию воздушным, морским или наземным путем», – приводит комментарий Сидоровой ТАСС.

Павла Дурова отпустили из-под стражи под залог в пять миллионов евро после многочасового предъявления обвинений в суде. Сейчас основатель мессенджера находится под судебным надзором и обязан отмечаться у жандармов два раза в неделю.

По совокупности обвинений миллиардеру грозит 10 лет тюрьмы. Среди статьей, которые вменяют Дурову есть соучастие в распространении детской порнографии и обороте наркотиков в мессенджере,

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#евро
#telegram
#суд
#франция
#париж
#арест
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В Королёве завершается капремонт школы №22
29 августа 2024, 16:47

Фото: Роман Савельев

Школу №22, расположенную в микрорайоне Текстильщики города Королёв, капитально отремонтировали, оставшиеся работы завершат до начала учебного года, передаёт корреспондент Роман Савельев.
«Сегодня все основные работы завершены на 99%. Осталось убрать мусор и привести в порядок кабинеты. Недавно мы протестировали новую противопожарную систему. Всё прошло хорошо. Отремонтированная школа будет готова принять учеников в положенный срок – 2 сентября», — подчеркнул начальник участка Роман Тавмурзаев
В рамках капитального ремонта в здании школы обновили кровлю и фасад, а также инженерные сети, установили новые двери, окна, сантехнику и мебель. В отремонтированное учебное заведение с началом учебного года пойдут 304 ученика.

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