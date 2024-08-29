Домохозяйка или агент спецслужб? Что не так с матерью детей Павла Дурова Ириной Болгар

Фото: Соцсети Ирины Болгар
Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, заявила, что суд в Швейцарии лишил его родительских прав. Ряд экспертов утверждает, что женщина может быть связана со спецслужбами Запада. Что об этом известно, кто такая Ирина Болгар — читайте в материале «Радио 1».
Кто такая Ирина БолгарЛетом этого года Ирина Болгар заявила, что жила с Дуровым и родила ему троих детей. Она утверждает, что познакомилась с Павлом в Санкт-Петербурге в 2012 году.
Она опубликовала снимок, на котором позирует вместе с детьми и Павлом. Отметим, что одного из детей мужчина держит на руках.
«С начала 2013 года мы начали жить вместе полноценной семьей в Петербурге, где и родились трое наших детей», — написала Болгар под фотографией с детьми.Ирина решилась на такой шаг из-за детей, поскольку они спрашивали, почему в сети нет никаких сведений о них, а только о старших детях Дурова.
Спустя время Forbes получил отмеченные апостилем (что значит, подлинные) свидетельства о рождении детей Болгар, в которых подтверждается отцовство Дурова.
Какое-то время Ирина и дети проживали с Павлом Дуровым в Дубае, однако из-за отсутствия вида на жительство она не смогла там оставаться и переехала в Швейцарию. До задержания Дуров виделся с детьми на каникулах, сообщила Ирина. Она обратила внимание, что Дуров признает этих детей и они носят его фамилию. При этом брак между ними так и не был зарегистрирован.
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Ирина Болгар обвинила Дурова в насилии над ребенкомВслед за отделом по расследованию киберпреступлений Павлом Дуровым заинтересовалось французское управление по борьбе с насилием в отношении несовершеннолетних (OFMIN). Потерпевшим по делу проходит сын миллиардера, который, как заявила его мать, пострадал во время учебы в одной из школ Парижа.
В иске Болгар настаивает, что Дуров с 2021 по 2022 год 5 раз применил насилие к своему младшему сыну. Случившееся, признается Ирина, серьезно повлияло на здоровье ребенка. У него диагностировали сотрясение мозга и появились проблемы со сном. В качестве доказательств она якобы привела стенограмму сообщений, которыми они обменивались в ноябре 2021 года. К ней женщина приложила справку, которая подтверждает тревожность и нарушения сна у мальчика. Документ датирован апрелем 2023 года.
Стоит отметить, что обращение Болгар направила спустя несколько месяцев после того, как, по ее словам, Дуров перестал выплачивать алименты в размере 150 тысяч евро.
29 августа Болгар сообщила, что трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии принял решение о лишении Павла родительских прав.
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Болгар — агент западных спецслужб?На новость о лишении Дурова родительских прав обратил внимание Телеграм-канал Alex Parker Returns. Он отметил, что Болгар может взаимодействовать со спецслужбами, ведь реакция на ее запрос оказалась довольно быстрой.
«А быстро тут. Павло лишили родительских прав в Швейцарии. <...> От алиментов поди лишение родительских прав не освобождает? Но, видимо, пока Павло был в ОАЭ, методов против него не было. А теперь появляются варианты, да и по той скорости, с которой суд вынес решение, видно, что мадам уже радостно пошла навстречу местным спецслужбам», — предположил автор.Источники Телеграм-канала «Беспощадный пиарщик» отмечают, что накануне ареста Павла она со своего аккаунта активно писала различным селебрити со странным заходом, мол, помогите, я мать детей Дурова и хочу выйти из тени.
«В итоге первый пост о ней появился в «Антиглянце», который проверил информацию и решил историю опубличить. Похоже ли это на профессиональную работу с русскоязычными медиа? Похоже! Могла ли простая домохозяйка додуматься до того, чтобы работать на уровне заправского пярщика? Мог ли кто-то из спецслужб задействовать обиженную бывшую Дурова? И все это за месяц до предполагаемого ареста Павла. Как говорит Марат Башаров, думайте….» — пишет автор.
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Алина Юрчак