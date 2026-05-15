Внук Пугачевой не может продать ее особняк даже за копейки: что могло стать «серьезным фактором»?

15 мая 2026, 15:10

Риелтор Юсова: покупатели элитной недвижимости смотрят на ее юридическую чистоту

Никита Пресняков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Четырехэтажный дом Аллы Пугачевой площадью 760 квадратных метров, который певица подарила своему внуку Никите Преснякову, существенно упал в цене. За три года стоимость объекта снизилась с 225 до 110 миллионов рублей. Однако даже при этом ценнике покупателей на элитную недвижимость не находится.





В беседе с изданием «Абзац» риелтор Юлия Юсова пояснила, что реальная рыночная стоимость указанного особняка сегодня варьируется в диапазоне 90-120 млн рублей. По словам эксперта, дом действительно впечатляет: помимо большой площади, он расположен на участке в 55 соток, имеет собственный пирс, бассейн, хаммам, кинозал, бильярдную и отдельное строение для персонала.



Тем не менее, современный рынок загородной недвижимости стал более рациональным. Покупатели с бюджетом свыше 100 млн рублей обращают внимание не только на статус, но и на ликвидность актива, техническое состояние, юридическую прозрачность и затраты на последующее содержание.





«Серьезным фактором, который мог повлиять на интерес покупателей, стала ситуация с пирсом, когда Росприроднадзор выявил там нарушения: объект не зарегистрирован, не имеет необходимых разрешений и, по информации ведомства, мешает проведению торгов по акватории. Сейчас обсуждается вопрос его демонтажа, а также возможных штрафных санкций и расчета экологического ущерба», — прокомментировала специалист.



