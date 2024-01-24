Во Владивостоке пройдёт концерт Арбениной, который хотели отменить

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Концерт певицы Дианы Арбениной во Владивостоке, который городские власти рекомендовали отменить, всё-таки состоится.
Городской Муниципальный центр управления сообщает, что концерт согласован с Минюстом РФ.
На минувшей неделе в комментариях в Telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко один из граждан попросил отменить концерт Дианы Арбениной 27 февраля. МЦУ Владивостока в ответ заявил, что артистка официально не является иноагентом или релокантом, но управление культуры владивостокской администрации рекомендовало организаторам отменить концерт.
Сейчас на онлайн-площадке Vl.ru можно приобрести билеты на концерт Арбениной. На минувшей неделе такой возможности не было.
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На минувшей неделе в комментариях в Telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко один из граждан попросил отменить концерт Дианы Арбениной 27 февраля. МЦУ Владивостока в ответ заявил, что артистка официально не является иноагентом или релокантом, но управление культуры владивостокской администрации рекомендовало организаторам отменить концерт.
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Мария Фирсова