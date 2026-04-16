«Воды поставьте и орехи положите»: стилист Александр Рогов раскрыл свои требования
Стилист и телеведущий Александр Рогов удивил скромным райдером
Стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал, что не предъявляет особых требований к организаторам мероприятий и обходится минимальным райдером.
В шоу «Ужин с Роговым» он признался, что обычно просит лишь базовые вещи — воду и лёгкий перекус. По словам стилиста, этого ему вполне достаточно для комфортной работы.
При этом у Рогова всё же есть одно принципиальное условие: он не переносит фрукты, посыпанные сахарной пудрой.
«Если приносят нарезанные фрукты — не посыпать их пудрой. Это единственное, что я прошу», — отметил он, добавив, что такая практика часто встречается в разных регионах.Таким образом, на фоне звёзд с внушительными списками требований Рогов демонстрирует максимально простой и практичный подход к райдеру.