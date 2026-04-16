Достижения.рф

«Воды поставьте и орехи положите»: стилист Александр Рогов раскрыл свои требования

Стилист и телеведущий Александр Рогов удивил скромным райдером
Александр Рогов (Фото: Instagram* / @alexandrrogov)

Стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал, что не предъявляет особых требований к организаторам мероприятий и обходится минимальным райдером.



В шоу «Ужин с Роговым» он признался, что обычно просит лишь базовые вещи — воду и лёгкий перекус. По словам стилиста, этого ему вполне достаточно для комфортной работы.

При этом у Рогова всё же есть одно принципиальное условие: он не переносит фрукты, посыпанные сахарной пудрой.

«Если приносят нарезанные фрукты — не посыпать их пудрой. Это единственное, что я прошу», — отметил он, добавив, что такая практика часто встречается в разных регионах.
Таким образом, на фоне звёзд с внушительными списками требований Рогов демонстрирует максимально простой и практичный подход к райдеру.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0