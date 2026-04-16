«Воды поставьте и орехи положите»: стилист Александр Рогов раскрыл свои требования

16 апреля 2026, 21:20

Стилист и телеведущий Александр Рогов удивил скромным райдером

Стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал, что не предъявляет особых требований к организаторам мероприятий и обходится минимальным райдером.





В шоу «Ужин с Роговым» он признался, что обычно просит лишь базовые вещи — воду и лёгкий перекус. По словам стилиста, этого ему вполне достаточно для комфортной работы.



При этом у Рогова всё же есть одно принципиальное условие: он не переносит фрукты, посыпанные сахарной пудрой.





«Если приносят нарезанные фрукты — не посыпать их пудрой. Это единственное, что я прошу», — отметил он, добавив, что такая практика часто встречается в разных регионах.