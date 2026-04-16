«Другое отчество»: Певица Наталья Штурм раскрыла семейный секрет о своём отце

16 апреля 2026, 20:26

Наталья Штурм рассказала, что отец отказался от неё, а мать придумала отчество

Певица и блогер Наталья Штурм сообщила, что при рождении ей дали неправильное отчество. По словам артистки, на самом деле она не Юрьевна, а Игоревна.





В беседе с NEWS.ru Штурм пояснила, что мать опасалась: отец ребёнка начнёт предъявлять права на дочь.

«Отца у меня не было от слова «вообще». Он сказал: «Мне дети не нужны», и снял с себя все полномочия. У меня даже отчество другое... На самом деле я не Юрьевна, я Игоревна. Но мама не хотела, чтобы он мог предъявить какие-то на меня права, поэтому она записала в метрике, что я от некоего Юрия Александровича Штурм», — призналась певица.