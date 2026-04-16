«Я же его люблю»: Зоя Фуць откровенно высказалась о ревности к Павлу Деревянко

16 апреля 2026, 21:02

Жена Павла Деревянко призналась, что ревнует его к ролям

Супруга актёра Павла Деревянко, Зоя Фуць, откровенно высказалась о ревности к мужу. Об этом сообщает Super.





На красной дорожке Московского международного кинофестиваля она призналась, что не всегда спокойно воспринимает проекты с участием Деревянко, особенно если по сюжету у его героя есть жёны или любовные линии.





«Ну конечно, я же его люблю, я ревную», — заявила Фуць, добавив, что некоторые фильмы с участием мужа ей даже не хочется смотреть именно по этой причине.