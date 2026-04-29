Волочкова раскрыла особую роль Баскова в жизни дочери
Анастасия Волочкова заявила, что народный артист РФ Николай Басков много лет поддерживал ее дочь Ариадну и в трудный период фактически заменил ей отца. Об этом пишет РИА Новости.
По словам балерины, отец девочки попал в секту и почти не участвовал в ее жизни. С Ариадной он виделся раз в полгода и делал это, как утверждает артистка, лишь «для галочки». Волочкова отметила, что Басков в те годы проявлял куда больше внимания. Певец приезжал к ним домой, дарил подарки и всегда находил время для ребенка.
Артистка подчеркнула, что их связь с Николаем очень крепка. По ее мнению, никто не сможет поссорить их или внести разлад в отношения. Роман между знаменитостями вспыхнул в 2013 году. Позже пара рассталась, но сохранила теплую дружбу.
Николай Басков — российский эстрадный и оперный певец, на протяжении многих лет остающийся на пике популярности.
Читайте также: