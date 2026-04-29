Регина Тодоренко поделилась личным впечатлением от льгот для многодетных семей
Певица и телеведущая Регина Тодоренко рассказала о том, какими мерами поддержки для многодетных семей пользуется сама. Ее слова передает РИА Новости.
Напомним, что в сентябре 2025 года звезда стала мамой в третий раз — ребёнок появился на свет в США. Мальчика назвали Фёдором. Сейчас артистка воспитывает с мужем Владом Топаловым троих сыновей. По словам Тодоренко, бесплатная молочная кухня очень помогает и облегчает ей жизнь как маме.
Кроме того, каждое утро телеведущая ездит со старшим сыном на электробусе на подготовительные курсы в школу, и за проезд платить не нужно. Тодоренко объяснила, что пользуется именно электробусом, потому что хочет, чтобы дети узнали общественный транспорт и научились им пользоваться.
«Кстати, у меня не было «Карты москвича», и я платила за проезд, а сын сделал замечание: «Мама, мы многодетная семья, у нас проезд бесплатный». Поэтому и оформила», — рассказала певица.Ранее Тодоренко призналась, что хотела бы выступать вместе с супругом на одной сцене и даже получать с ним музыкальные награды. Она очень хорошо помнит, как более 20 лет назад наблюдала за выступлениями Топалова по телевизору, когда он был участником популярной группы Smash!!