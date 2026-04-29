Юмористка Елена Борщёва отправилась с мужем-бодибилдером в Санта-Сусанну — фото

29 апреля 2026, 05:20

Елена Борщёва показала совместное фото с мужем-бодибилдером в испанской Санта-Сусанне

Елена Борщева (Фото: Instagram* @lenaborshcheva)

Комедийная актриса Елена Борщёва вместе с мужем-бодибилдером Валерием Юшкевичем отправилась в испанскую Санта-Сусанну. Артистка выложила в личном блоге новое фото и объяснила, что поддерживает супруга на соревнованиях.





Напомним, что в 2005 году пара сыграла две свадьбы — в Белоруссии и в России. Вскоре у них родилась дочь Марта. Вторым ребенком стала малышка Ума, которая появилась на свет в 2015-м. За долгий брак супруги и ссорились, и ревновали, однако любые конфликты оставались на здоровом уровне, не перерастая в серьезные проблемы.



Елена Борщева с супругом (Фото: Instagram* @lenaborshcheva) Когда у Елены и Валерия есть такая возможность, они с радостью поддерживают свою вторую половинку. Приехать на важные друг для друга мероприятия для них естественно.





«А мы снова в Санта‑Сусанне спустя 2 с половиной года — у Валеры чемпионат Европы, а я в роли жены, переводчика, тренера, поддержки и главной болельщицы!» — написала в этот раз звезда Comedy Woman.