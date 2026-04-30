Волочкова раскрыла свое отношение к уехавшей из России Пугачевой

Волочкова заявила, что поддерживает близкое общение с Пугачевой
Анастасия Волочкова

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова сохраняет близкие отношения с Аллой Пугачевой даже после того, как примадонна российской эстрады покинула РФ. Об этом знаменитость рассказала в беседе с РИА Новости.



Балерина напомнила, что в феврале перенесла две операции на ногу в одной из клиник Германии и сейчас находится на этапе восстановления. По словам Волочковой, Пугачева одной из первых выразила ей поддержку.

«Алла Борисовна была одной из первых, кто поддержал меня после операции, мы с ней разговаривали. Она часто дает мне очень мудрые советы в переписках», — ответила Волочкова на вопрос о характере их общения.
Ранее балерина рассказала, как проходит восстановление после операции. По ее словам, боль постепенно проходит, но передвигаться все еще трудно.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещенной в РФ
Александр Огарёв

