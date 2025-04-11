«Вообще круто»: Ольга Серябкина впервые высказалась об исполнении своих песен группой SEREBRO

Ольга Серябкина (Фото: Telegram @seryabkina)
Певица Ольга Серябкина высказалась о новых девушках в группе SEREBRO, которые исполняют песни, автором которых является бывшая участница группы. Оказалось, что певица совсем не против этого.
Недавно продюсер Максим Фадеев представил новых артисток, которые вошли в группу SEREBRO. Девушки поют не только новые песни, но и старые.
Серябкина призналась, что ещё не видела выступлений нового состава группы. Тем не менее она рада, что её песни продолжают жить.
Напомним, после ухода из группы певица занималась сольной карьерой. Теперь она планирует отказаться от имени на сцене и быть просто Серябкиной.
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Серябкина призналась, что ещё не видела выступлений нового состава группы. Тем не менее она рада, что её песни продолжают жить.
«Ревности в любом случае нет. Мне приятно, что песни моего авторства вообще исполняют люди. И тот факт, что песни еще актуальны для молодого поколения — это вообще круто. Чувствую гордость! Я один из авторов этих песен, поэтому мне приятно», — рассказала певица Telegram-каналу «Звездач».
Напомним, после ухода из группы певица занималась сольной карьерой. Теперь она планирует отказаться от имени на сцене и быть просто Серябкиной.
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Элина Позднякова