Ольга Серябкина в нижнем белье снялась в откровенной позе

Ольга Серябкина (Фото: ВКонтакте @seryabkina)
Российская певица и экс-солистка популярной группы «Серебро» Ольга Серябкина порадовала своих поклонников откровенной публикацией на странице ВКонтакте.
39-летняя исполнительница представила себя в элегантном черном нижнем белье, состоящем из топа с глубоким декольте и стильных трусов.
На снимке Ольга позирует, наклонившись к раковине и запечатлев себя в зеркале. Образ дополняют тапки в тон, а волосы собраны в аккуратный хвост, что придает ей свежий и современный вид.
Публикация вызвала бурную реакцию у поклонников, которые не скупились на комплименты и восторженные комментарии. Ольга продолжает вдохновлять своих фанатов не только музыкальным творчеством, но и смелыми модными решениями.
Напомним, что Ольга Серябкина — российская певица, автор песен и актриса. Она наиболее известна как участница популярной российской женской поп-группы «Серебро», которая заняла третье место на Евровидении 2007 года с песней «Song #1». После ухода из группы Ольга начала сольную карьеру под псевдонимом MOLLY.
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Ольга Серябкина (Фото: ВКонтакте @seryabkina)
На снимке Ольга позирует, наклонившись к раковине и запечатлев себя в зеркале. Образ дополняют тапки в тон, а волосы собраны в аккуратный хвост, что придает ей свежий и современный вид.
Публикация вызвала бурную реакцию у поклонников, которые не скупились на комплименты и восторженные комментарии. Ольга продолжает вдохновлять своих фанатов не только музыкальным творчеством, но и смелыми модными решениями.
Напомним, что Ольга Серябкина — российская певица, автор песен и актриса. Она наиболее известна как участница популярной российской женской поп-группы «Серебро», которая заняла третье место на Евровидении 2007 года с песней «Song #1». После ухода из группы Ольга начала сольную карьеру под псевдонимом MOLLY.
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Дарья Осипова