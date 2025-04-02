Ольга Серябкина намекнула, что была популярнее Темниковой в SEREBRO

Ольга Серябкина (Фото: Телеграм, @seryabkina)
Певица Ольга Серябкина выступала в составе SEREBRO с самого основания группы, написала многие хиты для коллектива. Артистка прославилась благодаря группе, но со временем решила строить сольную карьеру. Ольга считает, что она была самой популярной участницей поп-трио.
В «золотом» составе SEREBRO была и певица Елена Темникова, которая дружила с Серябкиной, но со временем их отношения испортились, сейчас они не общаются.
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«Я за эти десять лет из самой успешной группы, и в ней я была самой популярной участницей, перешла в сольное творчество и буквально через пару лет приставка «экс группы» стерлась абсолютно», — рассказала Серябкина в эфире радио Like FM.Ранее певица была гостьей шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», в котором рассказала о своём трёхлетнем сыне Луке.
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Анастасия Чубина