Ольга Серябкина намекнула, что была популярнее Темниковой в SEREBRO

Бывшая участница и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова сегодня отмечает свое 38-летие. Девушка из провинции проделала большой путь к популярности и неоднократно пыталась наладить личную жизнь, но без успеха. С мужчинами очаровательной Юлии явно не везет. Подробности читайте в материале «Радио 1».