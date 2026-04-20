«Вообще ничего не буду видеть»: Егор Шип готовится к сложной операции на глаза
Егор Шип откровенно рассказал в соцсетях о серьёзных проблемах со зрением и предстоящем лечении. По словам артиста, один глаз у него практически не видит, а на второй в ближайшее время запланирована операция.
Блогер признался, что после вмешательства его ждёт непростой период восстановления — на несколько месяцев он может полностью лишиться зрения. Именно поэтому сейчас он решил временно улучшить ситуацию с помощью склеральных линз, которые изготавливаются индивидуально.
Ранее врачи диагностировали у Шипа астигматизм и кератоконус, запретив ему носить обычные очки и линзы. Тогда специалисты рассматривали вариант с установкой глазных имплантов, подчёркивая, что речь идёт скорее о сохранении текущего уровня зрения, чем о полном восстановлении. Сам артист настроен серьёзно и готов пройти через сложный этап ради шанса улучшить своё состояние.
