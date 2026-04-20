Джо Джонас подтвердил роман с моделью после развода с Софи Тёрнер

Джо Джонас

Джо Джонас официально подтвердил новый роман — его избранницей стала модель Татьяна Габриэла. Пара провела совместный отпуск в Пуэрто-Рико, откуда поделилась атмосферными кадрами в соцсетях.



Музыкант даже опубликовал девятиминутный влог с поездки, показав прогулки по Сан-Хуан и совместные моменты с возлюбленной.

По информации инсайдеров, отношения пары начались ещё осенью и с каждым месяцем становятся только серьёзнее. Источники отмечают, что Джонас чувствует себя комфортно рядом с Татьяной и доверяет ей — в том числе в общении со своими детьми.

У артиста двое дочерей — Уилла и Дельфин — от брака с Софи Тёрнер, с которой он развёлся в 2024 году. После расставания актриса также не оставалась без внимания: её связывали с британским аристократом Перегрином Пирсоном, а позже появились слухи о возможном романе с Крис Мартин. Судя по всему, теперь и Джо, и Софи окончательно двигаются дальше — каждый по своему пути.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

