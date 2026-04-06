«Вот это поворот»: фанатов шокировал новый образ Преснякова — фото

У певца Владимира Преснякова новая прическа
Владимир Пресняков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Владимир Пресняков, долгие годы остававшийся верным своему узнаваемому образу с густой шевелюрой, удивил поклонников радикальной сменой имиджа.



Артист опубликовал снимок, на котором предстал полностью лысым. Кадр вызвал ажиотаж в соцсетях. Многие фанаты признались, что не сразу узнали знаменитого певца и наставника шоу «Голос».

«Ну как-то так», — коротко подписал фото сам Пресняков.

Владимир Пресняков (Фото: Instagram*/presnyakovvladimir)


Первым в комментариях отреагировал композитор Игорь Крутой: «Нашему полку прибыло». Певица Наталья Власова предположила, не стало ли это результатом работы нейросетей, но добавила: «Если нет, то мне нравится. Стиль, мудрость, свобода!». Алексей Сулима лаконично заметил: «Вот это поворот».

Часть подписчиков выдвинула версию, что музыкант побрился налысо из-за проигранного спора. Другие же просто осыпали исполнителя комплиментами за смелый шаг.

Никита Кротов

