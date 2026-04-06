Дмитрий Тарасов поздравил сестру Бузовой с беременностью

06 апреля 2026, 17:21

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Бывший муж телеведущей и певицы Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, поздравил ее младшую сестру Анну с беременностью. Соответствующий комментарий он оставил под постом в ее Instagram*-аккаунте.





Ранее родственница знаменитости, которая много лет мечтала о ребенке, наконец объявила о беременности. Во время отдыха со своим возлюбленным она опубликовала в соцсетях снимки с округлившимся животом. Пол будущего малыша пока неизвестен.

«Поздравляю от всей нашей семьи! Это счастье!» — написал Тарасов.