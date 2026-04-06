Дмитрий Тарасов поздравил сестру Бузовой с беременностью
Бывший муж телеведущей и певицы Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, поздравил ее младшую сестру Анну с беременностью. Соответствующий комментарий он оставил под постом в ее Instagram*-аккаунте.
Ранее родственница знаменитости, которая много лет мечтала о ребенке, наконец объявила о беременности. Во время отдыха со своим возлюбленным она опубликовала в соцсетях снимки с округлившимся животом. Пол будущего малыша пока неизвестен.
«Поздравляю от всей нашей семьи! Это счастье!» — написал Тарасов.Напомним, футболист и телеведущая познакомились зимой 2011 года в одном из столичных ресторанов в компании общих друзей. На тот момент он был женат, но это помешало начать отношения со звездой ТНТ. Их брак продлился четыре года и закончился громким разводом в 2016 году. Мать Бузовой заявила, что причиной расставания стала измена спортсмена.