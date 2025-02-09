«Вот это — убрать!»: Сергей Соседов выкинул экс-«татушку» Лену Катину из шоу «Суперстар!»

Сергей Соседов (Виталий Невар)
Тема второго выпуска шоу «Суперстар!» нового сезона была «Не в своей тарелке». Вне её оказалась бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина.
Отправил отдыхать певицу и некогда эпатажную девицу музыкальный критик и журналист Сергей Соседов, сообщает издание Voice. Для своего номера артистка выбрала песню «Жди меня там» Севака Ханагяна (Sevak). Он представлял с этой композицией Армению на конкурсе «Евровидение» в 2018 году. Причём с известным историком музыки и телеведущим согласились все члены жюри.
Стас Пьеха подчеркнул, что в оригинале эта «тема» работает от начала — до конца. Он также упрекнул Лену в том, что она не пыталась привнести в исполнение ни одной личной нотки.
Елена Катина (Фото: ВКонтакте @l_katina)
Соседов же в свою очередь отметил яркость и безусловную зрелищность номера Катиной, отдав должное постановщикам. Шоу, по его словам, определённо удалось, картинка была впечатляющая.
По итогам двух выпусков шоу «Суперстар!» Катина оказалась последней в турнирной таблице. Резкие слова коллег-членов жюри пыталась смягчит Лера Кудрявцева, объявив, что Катина — прекрасная (?) вокалистка. Но и она согласилась с общим вердиктом.
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«Смысла здесь не было. Я не понимаю, о чем эта песня. Слов в песне нет. Любит — не любит, на ромашке гадает», — сказал Соседов.
Стас Пьеха подчеркнул, что в оригинале эта «тема» работает от начала — до конца. Он также упрекнул Лену в том, что она не пыталась привнести в исполнение ни одной личной нотки.
«Если бы мне дали песню восточного исполнителя, очень крутого исполнителя, я бы пытался вокально поменяться», — с сожалением отметил внук легендарной певицы.
Елена Катина (Фото: ВКонтакте @l_katina)
Соседов же в свою очередь отметил яркость и безусловную зрелищность номера Катиной, отдав должное постановщикам. Шоу, по его словам, определённо удалось, картинка была впечатляющая.
«Сцена завораживала, костюм в образе птицы — всё это притягивало. Уберите всё это — и ничего бы не было», — заключил критик.
По итогам двух выпусков шоу «Суперстар!» Катина оказалась последней в турнирной таблице. Резкие слова коллег-членов жюри пыталась смягчит Лера Кудрявцева, объявив, что Катина — прекрасная (?) вокалистка. Но и она согласилась с общим вердиктом.
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Александр Бойцов