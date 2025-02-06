«Это было началом моего конца»: Валя Карнавал рассказала, как бывший возлюбленный раскритиковал её за вес

Валя Карнавал (фото: соцсети)
Звезда «ТикТока» Валя Карнавал за последние годы сильно изменилась. Девушка похудела и сделала несколько пластических операций. Сейчас она, очевидно, довольна своим внешним видом, однако так было не всегда.
Карнавал какое-то время состояла в абьюзивных отношениях, в которых сильно поправилась. Но после неосторожного комментария экс-возлюбленного резко изменила отношение к себе.
Это произошло в кинотеатре. Молодой человек попросил у Вали конфету, а та в ответ сообщила, что всё съела. Тогда бывший указал ей, что так делать нельзя, поскольку она и так сильно поправилась.
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Это произошло в кинотеатре. Молодой человек попросил у Вали конфету, а та в ответ сообщила, что всё съела. Тогда бывший указал ей, что так делать нельзя, поскольку она и так сильно поправилась.
«Это было началом моего конца. После этих слов в моей жизни появилась булимия, прыщи, выпадение волос. Я ела и вызывала рвоту, и это все превратилось в жуткую субстанцию внутри. Да и снаружи мне казалось, что я ужасная», – рассказала Карнавал в шоу «Поколения».Валя отметила, что слова парня задели её потому, что это было сказано любимым человеком. Также по поводу веса блогера начали высказываться и её подписчики. Карнавал добавила, что то время стало для неё очень непростым.
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