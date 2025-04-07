«Вот кто меня в тот день расстроил»: Костенко не может забыть, как Тарасов пересёкся на светском мероприятии с Бузовой

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко (фото: ВКонтакте @nastusha_kostenko)
Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись в 2016 году. Несколько лет спустя бывшие супруги пересеклись на светском мероприятии, когда футболист уже был женат на своей нынешней жене Анастасии Костенко.
Сейчас певице нет дела до бывшего мужа, который покинул профессиональный спорт и пытается стать блогером. А вот Тарасов, судя по всему, пытается привлечь к себе внимание публики за счёт упоминания бывшей жены. В одном из последних выпусков своего подкаста спортсмен снова вспомнил про Бузову, рассказав о встрече с ней на одном из светских мероприятий.
При этом Анастасия Костенко не стала скрывать своего разочарования и заявила: «Вот кто меня в тот день расстроил».
При этом до сих пор находятся люди, которые называют Костенко разлучницей, которая якобы разрушила счастливый брак Бузовой и Тарасова. Хейтеры надеются, что когда-нибудь Дмитрий предаст её так же, как в своё время поступил с Ольгой.
Напомним, что недавно Тарасов закрыл свой спортивный проект, который просуществовал менее трёх лет. Изначально футболист хотел, чтобы его пиарила Бузова, но телезвезда отказала бывшему, заявив, что не хочет иметь с ним дело.
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При этом Анастасия Костенко не стала скрывать своего разочарования и заявила: «Вот кто меня в тот день расстроил».
При этом до сих пор находятся люди, которые называют Костенко разлучницей, которая якобы разрушила счастливый брак Бузовой и Тарасова. Хейтеры надеются, что когда-нибудь Дмитрий предаст её так же, как в своё время поступил с Ольгой.
Напомним, что недавно Тарасов закрыл свой спортивный проект, который просуществовал менее трёх лет. Изначально футболист хотел, чтобы его пиарила Бузова, но телезвезда отказала бывшему, заявив, что не хочет иметь с ним дело.
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Анастасия Чинкова