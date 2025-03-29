Увела мужа у Бузовой и променяла карьеру модели на материнство: как Анастасии Костенко удалось приручить Тарасова

Анастасия Костенко (Фото: Instagram*@kostenko.94)
Российская модель Анастасия Костенко больше известна публике как жена футболиста Дмитрия Тарасова. Юная красавица смогла очаровать спортсмена-ловеласа и стать ему замечательной женой и матерью четверых детей. О жизни ростовской красавицы читайте в материале «Радио 1».
Детство модели
Анастасия Костенко и Виктория Щербакова (Фото: Instagram*@kostenko.94)
Анастасия Костенко появилась на свет 29 марта 1994 года в городе Сальск Ростовской области. Мама девочки Виктория Щербакова работала психологом, а отец Ярослав Костенко имел небольшой бизнес. Когда малышке исполнилось пять, родители развелись, мама повторно вышла замуж, и в новой семье у Анастасии появились младшие две сестры и брат.
Костенко с детства была творческой девочкой, занималась танцами и играла на фортепиано. Кроме этого, она посещала модельную школу и активно участвовала в кастингах с 6 лет.
Окончив 9 классов, Костенко пошла учиться в Ставропольский колледж искусств на балетное отделение, а после перевелась в Ростовское хореографическое училище. Но её карьера в качестве танцовщицы не сложилась из-за травмы, полученной на одном из занятий. Тогда и было принято решение заниматься модельным бизнесом всерьез.
В 2012 году Костенко стала обладательницей двух престижных титулов — «Мисс очарование» и «Донская красавица». Через год девушка стала победительницей в конкурсе Miss All Nation, который проходил в Монголии.
Анастасия участвовала в проекте «Мисс Россия». Благодаря своей привлекательности и разнообразным способностям, Костенко была удостоена титула «Вторая вице-мисс» и получила право учиться в любом высшем учебном заведении России. В 2014 Анастасия приняла участие в конкурсе «Мисс Мира». До победы она не дошла, но заинтересовала многие популярные модельные агентства. В итоге Анастасия заключила договор с компанией LanYu и отправилась в Китай, чтобы приступить к работе.
По окончанию контракта девушка вернулась в Россию, начала активно вести соцсети и сотрудничать с отечественными компаниями.
Личная жизнь
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов (Фото: Instagram*@kostenko.94)
О личной жизни Костенко до встречи с Дмитрием Тарасовым мало что известно. Причиной тому может быть ее отсутствие или умение девушки ее хорошо скрывать. Стоит сказать, что и отношения с футболистом парой не афишировались, поскольку Тарасов был в браке с ведущей Ольгой Бузовой.
Когда журналисты засняли пару в столичном ресторане, разразился большой скандал, и Анастасию начали называть разлучницей. Тарасов, пытаясь защитить новую возлюбленную, в 2016 году поделился с журналистами своей личной жизнью с Бузовой и просил не винить Костенко в его уходе от телеведущей.
Многим на тот момент было непонятно, как можно было променять популярную Ольгу на малоизвестную модель. Ответ оказался на поверхности. Бузова часто говорила про семью и про желание быть хорошей матерью, но на самом деле для нее была на первом месте работа. Гастроли, светские вечера, репетиции, а муж дома в одиночестве.
Костенко оказалась полной противоположностью и с самого начала отношений окружила возлюбленного вниманием. Дома царил уют, созданный руками Анастасии, а на столе всегда ждала вкусная домашняя еда.
В 2017 году состоялось торжественное бракосочетание двух влюблённых. В 2018 году у них появилась дочь, которую они назвали Милана. В своих интервью Костенко часто говорила о том, что хотела бы иметь большую семью, ведь она сама выросла в многодетной семье.
В 2020 году Анастасия подарила футболисту вторую дочь Еву, а в 2021 и 2024 появились на свет сыновья Алексей и Ярослав. Анастасия стала примерной женой и замечательной мамой.
Костенко сейчас
Анастасия Костенко, Дмитрий Тарасов с детьми: Миланой, Евой, Алексеем и Ярославом (Фото: Instagram*@kostenko.94)
После завершения футбольной карьеры Тарасова Анастасия начала активнее заниматься блогом. На своих страницах в социальных сетях девушка делится секретами материнства, стройности и ухода за собой.
В то время как Костенко делала успехи в модельной карьере, она также училась на филологическом факультете в Университете дружбы народов. Она смогла поступить туда благодаря гранту, который получила на конкурсе красоты.
Анастасия получила высшее образование уже будучи матерью и женой. Следует отметить, что к тому моменту её блог стал популярным и начал приносить доход. Она начала писать на более разнообразные темы, а среди её фотографий появились семейные снимки.
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