«Вовсю клеит красавиц»: Подольская рассказала о бурной личной жизни Преснякова

Наталья Подольская (2 года)/Наталья Подольская Владимир Пресняков (Фото: сооцсети)
Певица Наталья Подольская опубликовала в социальных сетях свою фотографию в двухлетнем возрасте. При этом она с юмором обыграла тот факт, что она младше своего супруга певца Владимира Преснякова на 14 лет.
Артистка посмеялась над тем, как она выглядела в то время, когда её будущий муж уже вовсю ухаживал за девушками. Ведь Преснякову тогда уже исполнилось 16 лет и он получил первую широкую известность благодаря уникальному тембру своего голоса.
Ниже Подольская опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в объятиях своего поседевшего супруга.
Сейчас Пресняков с женой отдыхают вдвоём на Мальдивах. Время от времени супруг уезжают на отдых без детей, чтобы сохранить романтику в отношениях. У пары двое сыновей: девятилетний Артемий и четырёхлетний Иван.
Подольская вышла замуж за своего звёздного наставника в 2010 году. Первой женой Преснякова была дочь Аллы Пугачёвой Кристина Орбакайте. От этого брака у них есть сын Никита Пресняков, навсегда отъехавший в США в 2022 году. Затем певец был женат на модельере Елене Ленской.
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У Натальи Подольской и Владимира Преснякова родился сын
«В это время мой тогда ещё 16-летний муж уже вовсю встречается с красавицами и не предполагает, что его будущее счастье уже ходит в детский сад», — написала выпускница «Фабрики звёзд».
Ниже Подольская опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в объятиях своего поседевшего супруга.
«А потом я подросла и уговорила его на совместное фото», — прокомментировала Наталья снимок.
Сейчас Пресняков с женой отдыхают вдвоём на Мальдивах. Время от времени супруг уезжают на отдых без детей, чтобы сохранить романтику в отношениях. У пары двое сыновей: девятилетний Артемий и четырёхлетний Иван.
Подольская вышла замуж за своего звёздного наставника в 2010 году. Первой женой Преснякова была дочь Аллы Пугачёвой Кристина Орбакайте. От этого брака у них есть сын Никита Пресняков, навсегда отъехавший в США в 2022 году. Затем певец был женат на модельере Елене Ленской.
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У Натальи Подольской и Владимира Преснякова родился сын
Александр Бойцов