Путин наградил орденами певца Преснякова и актёра Верника

Игорь Верник (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам певца Владимира Преснякова и актёра Игоря Верника. Оба деятеля искусств получили ордена.
Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Народный артист РФ Игорь Верник получил орден «За заслуги в культуре и искусстве». Как указано в документе, награду актёр получил за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.
Владимир Пресняков получил орден Почёта за вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Кроме того, орденом Дружбы был награждён народный артист РФ Дмитрий Харатьян за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
Читайте также:
Путин вручил Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством»
Вдова Гудвина раскрыла, кто получил за ее мужа орден Мужества от Путина
Путин наградил орденом советского хоккеиста и тренера Бориса Михайлова
Александр Бойцов