Клипы для порноактрис: почему внук Пугачевой Никита Пресняков отвернулся от другой бабушки и как на самом деле он живет в США

Никита Пресняков (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
После объявления в России частичной мобилизации Никита Пресняков сбежал из страны. После переезда в США внук Пугачевой начал активно поддерживать артистов которые в эмиграции выступают за укронациский режим. Сейчас Пресняков младший полностью отвернулся от России, в том числе от своих родственников по линии отца. Подробности читайте в материале «Радио 1».
В америку за мамой и бабушкой
Вслед за бабушкой Аллой Пугачевой и мамой Кристиной Орбакайте Никита Пресняков покинул Россию в 2022 году. Оказавшись за океаном, Никита позабыл о людях, которые его вырастили. Бабушка Никиты Елена Преснякова рассказала в интервью 78.ru, что её старший внук за последнее время сильно изменился. Он больше не проявляет интереса к общению с родственниками, которые остались в России и придерживаются другой позиции.
Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Никита Пресняков с супругой Аленой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
«У Никитоса все нормально. Мы почти не переписываемся», — рассказывает Елена Петровна.
Удивительно, что ещё весной Елена Преснякова высказывалась совершенно по-другому.
«У нас хорошие отношения. У него все отлично, мы часто общаемся по телефону. Он рассказывает о своей работе, ему в США очень интересно», — делилась с дурналистами Преснякова.
Чем занимается звездный внук в США
Никита Пресняков в США действительно не скучает. Он вернулся к режиссуре и уже снял несколько клипов для американских малоизвестных музыкантов и порноактрис. А еще звездный мальчик поет по барам песни российских исполнителей, тем самым нарушая закон об авторских правах. Юный исполнитель видимо думает, что если он уехал за океан, то можно все.
Никита Пресняков (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
Никита Пресняков исполняет на своих концертах в США среди других каверов на популярные хиты русской эстрады и песню «На заре».
«Мы приветствуем переработку и исполнение «На заре». Так сохраняется и живёт память об Олеге и его творчестве. Но артисты всегда согласовывают с нами, правообладателями, использование трека в концертной программе. Никита Пресняков почему-то этого не сделал», — цитирует Телеграм-канал Shot слова супруги Олега Парастаева Ирины.
Исполнение своих хитов Никитой Пресняковым подверглось критике и со стороны других российских исполнителей, включая группу «Отпетые мошенники».
«Каверов на «Люби меня, люби» было уже больше 30, и мы давно перестали следить за этим. Мы не одобряем исполнение сына Орбакайте, но и бороться с этим не планируем: лучше оригинала всё равно не будет», — говорит солист «Отпетых мошенников» Сергей Аморалов.
Пресняков пытается найти деньги для покупки жилья в США
Никита выставил на продажу трехэтажный особняк, расположенный в деревне Бережки Московской области. Этот дом был подарен ему Аллой Пугачевой. Элитная недвижимость, оцененная Пресняковым в 225 миллионов рублей, на самом деле не вызывает интереса даже по цене в 152 миллиона. К тому же, даже продажа своего имущества не побудила Преснякова вернуться в Россию. Он предпочел оставить все на плечах агента и управлять делами удаленно.
По мнению бизнес-леди Марины Кравец, стремление Преснякова продать свою недвижимость обусловлено желанием приобрести жилье в США. В России звездную читу уже давно не жалуют и возвращаться сюда им смысла нет, поэтому они вынуждены обустраиваться на новом месте жительства.
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