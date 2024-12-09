Клипы для порноактрис: почему внук Пугачевой Никита Пресняков отвернулся от другой бабушки и как на самом деле он живет в США

После объявления в России частичной мобилизации Никита Пресняков сбежал из страны. После переезда в США внук Пугачевой начал активно поддерживать артистов которые в эмиграции выступают за укронациский режим. Сейчас Пресняков младший полностью отвернулся от России, в том числе от своих родственников по линии отца. Подробности читайте в материале «Радио 1».