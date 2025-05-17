Возле дома Тейлор Свифт обнаружили человеческие останки

Тейлор Свифт (Фото: Инстаграм*/taylorswift)
В элитном поселке Watch Hill в Род-Айленде, где расположен дом Тейлор Свифт, были обнаружены человеческие останки. Как сообщает «7Дней», находка сделана в 300 метрах от владений певицы — там, где никогда не было кладбищ или захоронений. Это наводит на мысль, что кости могут принадлежать жертве преступления.
Полиция подтвердила человеческое происхождение останков, но пол, возраст и время смерти пока не установлены. В настоящий момент они отправлены на экспертизу. Местные жители в панике — в таком тихом месте ранее подобного не случалось. Страх усиливает так же то, что подобные находки в последнее время участились в штате Вашингтон и соседних регионах, что породило слухи о маньяке-убийце.
Тейлор Свифт, находившаяся в отъезде, пока не прокомментировала ситуацию. Певица приобрела этот дом в 2013 году и часто устраивала здесь звездные вечеринки с участием Селены Гомес, Блейк Лайвли, Кары Делевинь и других знаменитостей. Теперь перспективы новых встреч здесь под вопросом.
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Тейлор Свифт, находившаяся в отъезде, пока не прокомментировала ситуацию. Певица приобрела этот дом в 2013 году и часто устраивала здесь звездные вечеринки с участием Селены Гомес, Блейк Лайвли, Кары Делевинь и других знаменитостей. Теперь перспективы новых встреч здесь под вопросом.
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Лидия Пономарева