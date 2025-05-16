Дональд Трамп раскрыл последствия его ненависти к Тейлор Свифт: «Она стала менее горячей»

Тейлор Свифт (Фото: Инстаграм* @taylorswift)
Президент США Дональд Трамп раскрыл последствия его ненависти к певице Тейлор Свифт.
Со слов американского лидера, после его высказывания о том, что он ненавидит исполнительницу хита «Bad Blood», она стала не такой желанной.
Напомним, в сентябре 2024 года президент Соединенных Штатов Америки выложил пост со словами о ненависти к Тейлор Свифт. Это случилось после того, как артистка поддержала кандидатку в президенты США Камалу Харрис.
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«Кто-нибудь заметил, что после того, как я сказал «Я ненавижу Тейлор Свифт», она стала менее горячей», — обратил внимание Дональд Трамп в публикации на платформе Truth Social.
Напомним, в сентябре 2024 года президент Соединенных Штатов Америки выложил пост со словами о ненависти к Тейлор Свифт. Это случилось после того, как артистка поддержала кандидатку в президенты США Камалу Харрис.
«Она твердый, одаренный лидер, и я верю, что мы можем добиться гораздо большего в стране, если будем идти за спокойствием, а не хаосом», — отмечала Тейлор Свифт.
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Ольга Енгалычева